Карпин: "Фанатам "Ростова" не надо верить в Валеру, а нужно болеть за свою команду"

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Карпин: "Фанатам "Ростова" не надо верить в Валеру, а нужно болеть за свою команду"

Новый главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал свое назначение на пост наставника ростовского клуба.

"Назначение в "Ростов" для меня большая ответственность. Какие задачи поставлены передо мной? В этом сезоне достичь максимальных – насколько это возможно – показателей. А в следующем чемпионате хотелось бы бороться за место в верхней части таблицы.

Мне необходимо ближе познакомиться с командой и понять, на что конкретно готовы футболисты. Что пожелаю болельщикам? Не надо верить в Валеру – надо болеть за "Ростов", – приводят слова Карпина российские СМИ.

Напомним, что Карпин подписал с "Ростовом" контракт до лета 2020 года. После 20 туров ростовчане занимают 10 место в Премьер-лиге. 

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