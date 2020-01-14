Карпин: "Федун в курсе всего, абсолютно. Он лично визирует каждую сделку"

Экс-тренер "Спартака" Валерий Карпин, который на данный момент работает в "Ростове", рассказал, что думает о президенте красно-белых Леониде Федуне.

"Федун в курсе всего. Абсолютно всего. Он подписывает все: каждый бюджет на каждый год, каждую сделку по игроку он лично визирует. Если кто-то думает, что он чего-то не знает, то глубоко заблуждается", - сказал Карпин в интервью ютуб-каналу "КраСава".

После 19 туров РПЛ "Спартак" занимает 10 место в турнирной таблице, имея в активе 22 балла.

В 20-м туре московский клуб сыграет с "Динамо".

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