Карпин: "Федун в курсе всего, абсолютно. Он лично визирует каждую сделку"
Экс-тренер "Спартака" Валерий Карпин, который на данный момент работает в "Ростове", рассказал, что думает о президенте красно-белых Леониде Федуне.
"Федун в курсе всего. Абсолютно всего. Он подписывает все: каждый бюджет на каждый год, каждую сделку по игроку он лично визирует. Если кто-то думает, что он чего-то не знает, то глубоко заблуждается", - сказал Карпин в интервью ютуб-каналу "КраСава".
После 19 туров РПЛ "Спартак" занимает 10 место в турнирной таблице, имея в активе 22 балла.
В 20-м туре московский клуб сыграет с "Динамо".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15