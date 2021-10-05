Карпин громко высказался об отказе Дзюбы от вызова в сборную России

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о будущем в национальной команде нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, который ранее отказался от вызова в сборную.

"Не считаю, что кого-то нужно пугать или заставлять играть, с учетом того, что если игрок не готов, то он не приезжает. Если он не может играть, то нет, за сборную России должны футболисты хотеть играть. С РФС не обсуждали тему Дзюбы, с Семаком тоже. Закрыл ли дверь в сборную? Посмотрим", — приводит слова Карпина ТАСС.

Напомним, что 33-летний Дзюба попал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Словакии и Словении. Впрочем, форвард не поехал в сборную, сославшись на неоптимальную форму. Позднее Карпин признал, что у него существует конфликт с Дзюбой.

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