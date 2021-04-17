Карпин хочет поработать за границей
Фото твиттер "Ростова"
Дарья Карпина, супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, ответила на вопрос о будущем своего мужа.
"Он не рассуждает о том, кого ещё тренировать кроме "Ростова". Единственное, он хотел бы поехать тренировать в англоязычную страну, чтобы выучить язык, плюс ради детей. Они бы тоже выучили", - сказала Карпина.
Наставник "Ростова" связан с клубом контрактом до июня 2024 года. Он возглавляет "жёлто-синих" уже более трёх лет.
В этом сезоне ростовчане идут на девятом месте в таблице РПЛ по итогам 25 туров.
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