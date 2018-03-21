Карпин и Дзюба подрались в гостинице

Футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал о произошедшей драке между нападающим тульского "Арсенала" Артемом Дзюбой и главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным.

"Когда Дзюба был еще в "Зените", он случайно встретился в одной из гостиниц с Карпиным. Слово за слово, началась стычка, которую пришлось разнимать. Об этом мне рассказал сам Артем", – приводят слова Ловчева российские СМИ.

Напомним, что Дзюба и Карпин вместе работали в "Спартаке". В какой-то момент Карпин отправил Дзюбу в аренду в "Томь" из-за истории с пропажей денег у Владимира Быстрова.

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