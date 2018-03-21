Карпин и Дзюба подрались в гостинице

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Карпин и Дзюба подрались в гостинице

Футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал о произошедшей драке между нападающим тульского "Арсенала" Артемом Дзюбой и главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным.

"Когда Дзюба был еще в "Зените", он случайно встретился в одной из гостиниц с Карпиным. Слово за слово, началась стычка, которую пришлось разнимать. Об этом мне рассказал сам Артем", – приводят слова Ловчева российские СМИ.

Напомним, что Дзюба и Карпин вместе работали в "Спартаке". В какой-то момент Карпин отправил Дзюбу в аренду в "Томь" из-за истории с пропажей денег у Владимира Быстрова.

Не пропустите: Дзюба: "Для меня Карпина не существует, он много сделал нехорошего для меня". | http://soccernews.ru

комментарии
Леонид

До чего же подленький человечишко этот "специалист" Ловчев. Зависть к удавшемуся футболисту и тренеру Карпину гложет этого мелкого, ущербного кляузника. Психика была нарушена, когда его с позором выперли из Спартака. Теперь радостью является, если он кому нибудь да нагадит. Что касается Дзюбы, то карьера этого рвача и хапуги закончилась. В лучшем случая будет прозябать в третьесортных провинциальных командах.

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Эльдар

Ребята ! я за СПАРТАК с детства болею ! но тут я тоже был зол на Дзюбу когда он перешел в Зенит и клеймил его в душе ! куда угодно но не в Зенит , ЦСКА , ну вы поняли . Но , если я правильно понял ситуация тут не такая простая . Артема никто за руку не поймал . есть хорошая присказка : МЫ НЕ ГОВОРИМ НА ВАС , НО КРОМЕ ВАС , НИКОГО НЕ БЫЛО У НАС , А ПОСЛЕ ВАС ПРОПАЛ САМОВАР У НАС , НО МЫ НЕ ГОВОРИМ НА ВАС . Не похож Дзюба на крысу , я психолог по профессии . Амбиций много , упрямый - да . А Быстров , когда попал со сборной на ЧМ , нехорошо отреагировал на Федора Черенкова когда тот подошел к нему . потом у него спросили , он что то буркнул ему . И не стоит забывать что Быстров в Спартак пришел из Зенита и ушел туда же . Вот как то так

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Дмтирий

В Зените ему Халк такие пасы давал, что даже ребенок бы забил! Поэтому он за счет Халка поднялся, а потом как Халк ушел он сразу до Арсенала Тульского скатился(

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Александр Анатольевич

Красавец Дзюба,неспроста ему платят 3,6 лямов

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саша

вот поэтому ему отстёгиват 3.6 млн.евро за сезон....

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витярик

получается он типа или не тмпа украл деньги у Быстрова)крыса значит)

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Роман Александрович

дзюба как футболист ни что.он пока развернется 2-й тайм начнется черепаха 3 раза вокруг него обернется пид-з гнать тебя надо из футбола к-л уважай старших которые дали тебе масло на хлеб

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Роман Гомзов

ты хоть поиграй как он !

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olgerd

Дзюба не игрок уровня даже сборной России- фнл его уровень

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вася

шлюба не хороший человек полная редиска подлый игрочишка

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Вячеслав

Да здравствуйте по мне Дзюба полный Козел прыгает из клуба в клуб,и всех ему надо обязательно обосрать Урод недоделанный.

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