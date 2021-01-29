Карпин и Федотов - лучшие тренеры 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги

Теги валерий карпинвладимир федотовсергей семак

Карпин и Федотов - лучшие тренеры 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги

Sports.ru провёл анонимный опрос среди игроков российской Премьер-лиги.

В частности, было предложено выбрать лучшего тренера РПЛ по итогам 2020 года.

Первое место в голосовании разделили два наставника - Валерий Карпин из "Ростова" и Владимир Федотов из "Сочи". Обоих специалистов поддержали по 20,6% опрошенных.

Замкнул топ-3 главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак (19%).

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