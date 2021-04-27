Карпин и футболисты "Ростова" вакцинировались от COVID-19

Теги ростоввалерий карпинкоронавирус

Карпин и футболисты "Ростова" вакцинировались от COVID-19

"Ростов" сообщил о старте процесса вакцинации игроков и тренеров команды.

Сегодня от коронавируса привились главный тренер Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, а также ряд футболистов и персонал.

Выбор в донском клубе пал на вакцину "Спутник V".

По итогам 27 туров "Ростов" занимает девятое место в таблице РПЛ, имея в своём активе 40 очков.

Не пропустите: "Ростов" и "Краснодар" поспорят за черногорского вингера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар назвал главную цель своей карьеры

Неймар назвал главную цель своей карьеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов