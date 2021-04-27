"Ростов" сообщил о старте процесса вакцинации игроков и тренеров команды.

Сегодня от коронавируса привились главный тренер Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, а также ряд футболистов и персонал.

Выбор в донском клубе пал на вакцину "Спутник V".

Главный тренер нашего клуба Валерий Карпин и футболисты «Ростова» вакцинировались от COVID-19



Сегодня главный тренер Валерий Карпин, тренер по физической подготовке Луис Мартинес, ряд футболистов и персонал сделали первый укол российским препаратом «Спутник V». pic.twitter.com/qbEy9ysgdt — Football Club Rostov (@rostovfc) April 27, 2021

По итогам 27 туров "Ростов" занимает девятое место в таблице РПЛ, имея в своём активе 40 очков.

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