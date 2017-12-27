Карпин и Мостовой вошли в символическую сборную "Сельты" за все времена

Болельщики включили российских полузащитников Валерия Карпина и Александра Мостового в символическую сборную "Сельты" за все времена, сообщает Marca.

Напомним, что Карпин выступал за "Сельту" с 1997 по 2002 годы, Мостовой - с 1996 по 2004-й.

Также Карпин вошел в состав "Реала Сосьедад", за который играл с 1994 по 1996 годы.

"Сельта": Канисарес - Мичел Сальгадо, Бериссо, Касерес, Уго Мальо - Мазиньо - Карпин, Мостовой, Густаво Лопес - Яго Аспас, Гудель. Тренер - Эдуардо Бериссо.

"Реал Сосьедад": Арконада - Лопес Рекарте, Горис, Иньиго Мартинес, Арансабаль - Хаби Алонсо - Карпин, Хаби Прието, Де Педро - Ковачевич, Нихат. Тренер - Джон Тошак.

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