Карпин исполнил странный танец на тренировке "Ростова" (видео)

Теги валерий карпинростов

Карпин исполнил странный танец на тренировке "Ростова" (видео)Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин станцевал на тренировке. Официальный Твиттер клуба выложил видео забавных движений специалиста. 

"Музыкальная пауза", — так подписан этот пост.

Напомним, "Ростов" проводит зимний сбор в испанской Марбелье. Кроме тренировок запланированы контрольные матчи с "Эстерсундом" (24 января) и "Марбельей" (28 января).

На перерыв в чемпионате команда Карпина ушла занимая 5 место в турнирной таблице. В активе команды 32 очка.

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