Карпин исполнил странный танец на тренировке "Ростова" (видео)
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин станцевал на тренировке. Официальный Твиттер клуба выложил видео забавных движений специалиста.
"Музыкальная пауза", — так подписан этот пост.
Музыкальная пауза pic.twitter.com/Nl2sxVYazZ— Football Club Rostov (@rostovfc) January 22, 2021
Напомним, "Ростов" проводит зимний сбор в испанской Марбелье. Кроме тренировок запланированы контрольные матчи с "Эстерсундом" (24 января) и "Марбельей" (28 января).
На перерыв в чемпионате команда Карпина ушла занимая 5 место в турнирной таблице. В активе команды 32 очка.
Читать также: "Ростов" нацелился на Гулиева| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Рауль может возглавить "Реал" в случае отставки Зидана
-
Овчинников высказался о ситуации с уходом из ЦСКА
-
2
"Барселона" не намерена платить компенсацию Сетьену. По мнению клуба, тренер не оправдал ожиданий
-
Четыре топ-клуба АПЛ поборются за Деклана Райса
-
Карпин исполнил странный танец на тренировке "Ростова" (видео)
-
"Челси" не намерен приглашать Аллегри
-
2
Дисквалификация Месси оставлена в силе
-
Гендиректор ЦСКА прокомментировал вхождение Алексея Березуцкого в тренерский штаб команды
-
Шесть игроков "Реала" пропустят матч с "Алавесом"
-
"Роме" присудили второе техническое поражение за сезон
-
Виллаш-Боаш оценил перспективы Кокорина в "Фиорентине"
-
"Челси" нацелился на хавбека "Монако"
-
Варди перенесёт операцию на пахе
-
"Реал" теряет Вальверде
-
Титов отреагировал на обвинения экс-руководителя ЦСКА в организации договорного матча
-
Манчини: "Кокорин мог бы заиграть даже в "Реале"
-
Гвардиола назвал сроки восстановления Де Брюйне
-
"Лацио" подписал 17-летнего ивуарийца, который никогда не играл на профессиональном уровне
-
ЦСКА отдал Бистровича в аренду "Касымпаше"
-
Черданцев объяснил, почему Кокорин заиграет в "Фиорентине"