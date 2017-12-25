Карпин: "Как будет играть "Ростов"? Надо отталкиваться от реальности"

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Карпин: "Как будет играть "Ростов"? Надо отталкиваться от реальности"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил, что его команда не сможет играть в атакующий футбол.

"Хотите, чтобы я вам сейчас сказал, что мы шашки наголо - и побежим атаковать? Нет, все зависит от уровня исполнителей. Надо отталкиваться от реальности. Если есть возможность у абстрактного - я не говорю сейчас про "Ростов" - клуба подстраиваться под философию тренера. У "Манчестер Сити" есть возможности подстраиваться под Гвардиолу? Да, есть. Значит, привозят тех игроков, которых тренер видит под эту философию. Наверное, любому тренеру хотелось бы, чтобы у клуба была возможность брать тех игроков, которые подходят под его видение игры. Но такое происходит не так часто, мягко говоря. А точнее даже - очень редко. Практически всем тренерам приходится подстраиваться.

Я задаю вопрос: как лучше для команды добиваться результата? Как сделать это легче? Если легче добиваться, играя в четыре защитника и владея мячом, - это одно. Если команде легче обороняться в пять защитников - будем играть в пять", - приводят слова Карпина российские СМИ.

Напомним, что Карпин возглавил "Ростов" несколько дней назад. После 20 туров ростовчане занимают 10 место в Премьер-лиге.

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