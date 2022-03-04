Карпин: "Когда 24 февраля всё произошло, я жене сказал: "России в стыках не будет"

Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин предвидел отстранение национальной команды от участия в международных соревнованиях.

Напомним, что россияне должны были 24 марта сыграть с Польшей в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022.

"Моя первая реакция на бан сборной? Ужас, шок. Хотя когда 24 февраля всё произошло, я жене сказал: "Нас в стыках не будет". Уже тогда было понимание того, что это может быть", - сказал Карпин.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, которую осуждают западные страны.

Не пропустите: РФС огласил планы сборной России на конец марта. | http://soccernews.ru