Карпин: "Команда понимает, что нужно делать, и результат в будущем придет"

Теги валерий карпинростовцска москвалокомотив москва

Карпин: "Команда понимает, что нужно делать, и результат в будущем придет"Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о сложном календаре в Премьер-Лиге для своей команды.

"Играть нужно со всеми. Другое дело, что у нас трудные матчи идут подряд. Но настрой у нас - боевой, все в хорошем настроении. Команда понимает, что нужно делать, и результат в будущем придет", - цитирует наставника "желто-синих" официальный сайт клуба.

В двух ближайших матчах чемпионата "Ростов" сыграет с московскими ЦСКА и "Локомотивом".

Напомним, ключевой игрок ЦСКА пропустит матч с "Ростовом". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
Полная таблица

топ-5 тегов