Карпин: "Команда понимает, что нужно делать, и результат в будущем придет"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о сложном календаре в Премьер-Лиге для своей команды.

"Играть нужно со всеми. Другое дело, что у нас трудные матчи идут подряд. Но настрой у нас - боевой, все в хорошем настроении. Команда понимает, что нужно делать, и результат в будущем придет", - цитирует наставника "желто-синих" официальный сайт клуба.

В двух ближайших матчах чемпионата "Ростов" сыграет с московскими ЦСКА и "Локомотивом".

Напомним, ключевой игрок ЦСКА пропустит матч с "Ростовом". | soccernews.ru