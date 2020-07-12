Карпин критично высказался об РПЛ

Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о ничейном результате в матче 28-го тура с "Оренбургом" (0:0).

"Вы сами все видели. Мы атаковали 90 минут, хотели выиграть. Но для того, чтобы вскрывать такую оборону, нужна свежесть в ногах и мыслях. У нашей команды сейчас нет ни того, ни другого. Двигаемся дальше.

"Оренбург" и "Ростов" оказались самыми пострадавшими командами из-за ситуации с коронавирусом? Процитирую Павла Федоровича Бышовца: нет предела человеческой мерзости! Мерзости и подлости. Раньше был Росгосстрах чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться… Кто скрыл больных, а кто не скрыл… Кого закрыли на карантин, а кого не закрыли… Это ненормальный чемпионат России. И об этом говорят во всем мире", - сказал Карпин в эфире ютуб-канала РПЛ.

После 28 туров РПЛ "Ростов" с 44 баллами расположился на 5 месте в турнирной таблице.

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