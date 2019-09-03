Карпин - лучший тренер августа в РПЛ

Наставник "Ростова" Валерий Карпин признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам августа.

В борьбе за награду 50-летний специалист опередил Олега Кононова ("Спартак"), Виктора Гончаренко (ЦСКА), Юрия Сёмина ("Локомотив") и Сергея Матвеева ("Краснодар").

Стоит отметить, что Карпин удостоился этого звания второй месяц подряд.

Напомним, что в августе "Ростов" набрал 10 очков в 5 матчах (3 победы, 1 ничья, 1 поражение). Команда по итогам восьми туров делит лидерство в РПЛ с "Зенитом" и "Краснодаром".

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