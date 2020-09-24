Карпин: "Маккаби" - играющая, прессингующая команда. Очень опасно позволять ей делать все"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, чего ждет от матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Маккаби" (1:1; первый тайм).

"Есть и плюсы, и минусы. Если бы мы сыграли ту игру, времени для восстановления тоже бы было достаточно.

Понятно, что сейчас более спокойно готовились к этой игре, физические кондиции, наверное, лучше, чем были бы после игры с "Ротором".

Думаю, что готова. Был у нас такой график после карантина. Сейчас мы готовы лучше. Если хотим играть в Европе, надо привыкать к такому графику", - цитирует Карпина официальный сайт клуба.

В чемпионате России "Ростов" занимает 7 место в РПЛ.

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