Карпин: "Маккаби" - играющая, прессингующая команда. Очень опасно позволять ей делать все"

Теги ростоввалерий карпинмаккаби хайфа

Карпин: "Маккаби" - играющая, прессингующая команда. Очень опасно позволять ей делать все"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, чего ждет от матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Маккаби" (1:1; первый тайм).

"Есть и плюсы, и минусы. Если бы мы сыграли ту игру, времени для восстановления тоже бы было достаточно.

Понятно, что сейчас более спокойно готовились к этой игре, физические кондиции, наверное, лучше, чем были бы после игры с "Ротором".

Думаю, что готова. Был у нас такой график после карантина. Сейчас мы готовы лучше. Если хотим играть в Европе, надо привыкать к такому графику", - цитирует Карпина официальный сайт клуба.

В чемпионате России "Ростов" занимает 7 место в РПЛ.

А еще: Названа задача для Кержакова на посту главного тренера "Томи"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Карпин - о вылете "Ростова" из Лиги Европы: "Сложно прессинговать, когда на одного человека меньше"

Карпин - о вылете "Ростова" из Лиги Европы: "Сложно прессинговать, когда на одного человека меньше"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов