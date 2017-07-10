Карпин: "Мне неинтересно видеть Дзюбу вообще нигде"

Известный в прошлом футболист Валерий Карпин высказался о слухах, которые связывали форварда питерского "Зенита" Артема Дзюбу с московским "Спартаком".

"Вопрос об Артеме Дзюбе в "Спартаке" нужно задавать Леониду Федуну. Мне лично - по барабану. Что касается других клубов, ну кто ему сейчас заплатит такие деньги, которые он получает в "Зените"? "Рубин"? Если сможет заплатить, хотя я сомневаюсь в этом, то значит Дзюба может оказаться в Казани. Интересно ли мне будет его увидеть в какой-нибудь команде? Мне неинтересно его видеть вообще нигде", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Червиченко не верит в переход Дзюбы в "Спартак". | soccernews.ru