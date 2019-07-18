"Подзадолбали": Карпин мог завершить тренерскую карьеру после прошлого сезона

Наставник "Ростова" Валерий Карпин признался, что по окончании сезона 2018/19 раздумывал над завершением тренерской карьеры.

"В конце сезона у меня появлялись мысли уйти на пенсию. Честно. Уйти - так, чтобы никого не видеть, никого не слышать, чтобы были жена, дети и родители, а больше никого и близко не было. Подзадолбали. Отдохнул пару недель - и вроде как с новыми силами. Но мысль всё равно посещает", - сказал Карпин.

50-летний специалист возглавляет "Ростов" с декабря 2017 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Ранее Карпин также тренировал московский "Спартак" (дважды), "Мальорку" и "Торпедо" из Армавира.

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