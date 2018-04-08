Карпин: "Моментов до гола у "Локомотива" не было"



Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от "Локомотива" (0:1) в матче 25-го тура чемпионата России.

"Моментов до гола у "Локо" не было. Мы могли и в первом тайме пропустить, но это не игровой момент, это стандарт. Проблемы в атаке у нас есть, они никуда не ушли. Успокаиваем команду, как можем", – сказал Карпин в эфире канала "Наш Футбол".

После этого матча "Ростов" занимает 13 место в Премьер-лиге.

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