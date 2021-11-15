Карпин может покинуть сборную России
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин неоднозначно высказался по поводу своего будущего в национальной команде после поражения от Хорватии в решающем матче квалификации к ЧМ-2022.
"Я не уверен, смогу ли я психологически подготовить команду к стыковым матчам, если судить по тому, что было вчера. Я в раздумьях", — сказал Карпин для "Коммент.Шоу".
Напомним, что из-за поражения от Хорватии сборная России вы марте будет вынуждена играть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира-2022 в Катаре.
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