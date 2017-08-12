Карпин может возглавить "Анжи"

Теги анживалерий карпиналександр григорян

Карпин может возглавить "Анжи"

Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин может возглавить "Анжи", сообщают российские СМИ.

Ожидается, что назначение 48-летнего специалиста состоится уже в субботу после матча шестого тура РФПЛ между "Анжи" и московским "Динамо".

Напомним, что сейчас махачкалинскую команду тренирует Александр Григорян, однако под его руководством старт сезона был провален.  

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комментарии
Евгений

Какой Карпин??? Александра Григоряна надо поддержать и выразить ему ДОВЕРИЕ!!! Очень ХОРОШО, что главный тренер «Анжи» Александр Григорян работает тренером в команде. Отличный тренер для Анжи! Команда играла НЕСТАБИЛЬНО на протяжении всего прошлого сезона. Хорошая игра чередовалась с неудачными. Александр Григорян сможет помочь Анжи выровнять игру! Желаем Анжи и Александру Григоряну играть и бороться за стабильную игру и высокие места. Надо дать спокойно Александру Григоряну работать в Анжи и он сумеет вывести команду на высокий уровень! Александр Григорян умеет и хочет работать! Вот, пусть и работает дальше в «Анжи»! Смена тренера не пойдёт «Анжи» на пользу! Сватают Карпина, но он в Анжи НЕ КОТИРУЕТСЯ!!!

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Пьянь

Григорян это быдло и чмо.

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