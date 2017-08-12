Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин может возглавить "Анжи", сообщают российские СМИ.

Ожидается, что назначение 48-летнего специалиста состоится уже в субботу после матча шестого тура РФПЛ между "Анжи" и московским "Динамо".

Напомним, что сейчас махачкалинскую команду тренирует Александр Григорян, однако под его руководством старт сезона был провален.

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