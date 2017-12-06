Карпин может возглавить белорусский клуб

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Карпин может возглавить белорусский клуб

Белорусский клуб "Динамо-Брест" предлагает пост главного тренера команды Валерию Карпину, сообщают российские СМИ.

В завершившемся сезоне клуб занял четвертое место в чемпионате Беларуси. Также "Динамо-Брест" рассматривает кандидатуры чешских и немецких специалистов.

Напомним, что Карпин в данный момент является безработным, а ранее он тренировал "Спартак", "Мальорку" и армавирское "Торпедо". | http://soccernews.ru

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