Карпин может возглавить клуб из Казахстана

Теги иртышвалерий карпин

Карпин может возглавить клуб из КазахстанаУтром 14 декабря бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прибыл в Павлодар, где у него состоится встреча с руководителем области.

Во время переговоров стороны обсудят возможное назначение российского специалиста на пост главного тренера местного "Иртыша".

Последним наставником клуба была Вячеслав Грозный, Вместе с ним "Иртыш" занял четвёртое место в Премьер-лиге Казахстана.  | soccernews.ru

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