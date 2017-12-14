Карпин может возглавить клуб из Казахстана

Утром 14 декабря бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин прибыл в Павлодар, где у него состоится встреча с руководителем области.

Во время переговоров стороны обсудят возможное назначение российского специалиста на пост главного тренера местного "Иртыша".

Последним наставником клуба была Вячеслав Грозный, Вместе с ним "Иртыш" занял четвёртое место в Премьер-лиге Казахстана. | soccernews.ru