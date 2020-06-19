Карпин: "Мы в "тюрьме" сидим. Я не знаю, кто там будет играть с "Сочи"

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Карпин: "Мы в "тюрьме" сидим. Я не знаю, кто там будет играть с "Сочи"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на информацию, что матч между его командой и "Сочи" состоится сегодня.

"Без понятия, состоится ли матч. Я не в курсе. Что вы от меня хотите? Я так же, как и вы, читаю интернет. Вы про кого говорите? Мы на карантине. Даже если матч и состоится. Мы-то тут причём? Ещё раз повторяю: мы на карантине, в "тюрьме" сидим. Кто там будет играть с "Сочи", я не знаю. Я не в курсе, что на воле происходит. Повторяю, я не знаю.. Кто там кого заявляет, кто поедет в "Сочи"... Я не знаю", - сказал Карпин.

Матч 23-го тура РПЛ "Сочи" - "Ростов" состоится сегодня на стадионе "Фишт" в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что 6 футболистов донской команды заразились коронавирусом, из-за чего 42 человека оказались на карантине, в том числе все игроки основного состава и тренерский штаб. Южане отказались от переноса встречи, поэтому противостоять им, скорее всего, будут юноши 2003 года рождения.

Не пропустите: Уткин раскритиковал "Сочи" за их позицию в вопросе переноса матча с "Ростовом". | http://soccernews.ru
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