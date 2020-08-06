Карпин: "На карантине было желание уехать из России и не возвращаться"
Наставник "Ростова" Валерий Карпин рассказал, как он переживал пребывание на двухнедельном карантине после обнаружения коронавируса у нескольких футболистов команды.
"У меня было всё в моём состоянии психологическом. От ненависти до любви, до пофигизма, до желания уехать из России и не возвращаться. Я имею в виду даже из футбола. Абсолютно все эмоции. Один день такой, второй - ещё хуже, третий день - ещё хуже, потом получше, потом хуже. Потом всё это на фоне новостей то мы будем играть, то мы не будем играть, то ли нам можно играть, то ли нам нельзя играть.
Потом уже фон другой пошёл, что в "Динамо" тоже появились заражённые. Им разрешают играть, а нам уже не разрешили играть с "Сочи". То ли будем играть с "Арсеналом", то ли не будем. Вы не представляете спектр эмоций, который был лично у меня. Я уже молчу про футболистов, потому что им ещё тяжелее было, наверное, всё это. За первую неделю, которую мы провели на базе, я похудел на 4,5 килограмма", - сказал Карпин.
Напомним, что в июне у шестерых игроков "Ростова" диагностировали COVID-19. Из-за этого на матч с "Сочи" поехала молодёжка "желто-синих" и была разгромлена со счётом 1:10.
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