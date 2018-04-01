Карпин: "На таком поле играть было сложно"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:2) в матче 24-го тура чемпионата России.
"Что не получилось сегодня? Ничего не получилось. На этом поле, конечно, мало что вообще могло получиться, играть было сложно. Не получилось взять хотя бы очко, ибо ничью мы заслуживали.
Что с Песьяковым? Со спиной что-то случилось. В любой момент могло заклинить, поэтому не стали ждать, решили заменить.
Такие регулярно голы залетают, и не только в игре с ЦСКА, значит, что нельзя говорить о везении-невезении. Списывать на это не надо. Это означает, что мы позволяем таким ситуациям случаться. Не знаю даже, что было в первом голе до рикошета – удар или прострел, но мы позволили его сделать. Так же как и в Туле – дали сделать прострел в штрафную", - приводят слова Карпина российские СМИ.
Не пропустите: Гол Вернблума принес ЦСКА победу над "Ростовом". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Типичный "Атлетико": "матрасники" добиваются минимальной победы над "Депортиво"
-
Гол Вернблума принес ЦСКА победу над "Ростовом"
-
Пришпорили "синих": "Тоттенхэм" впервые за 28 лет обыграл "Челси" на "Стэмфорд Бридж"
-
"Зенит" в снежную пургу обыгрывает на выезде "Уфу"
-
ПСЖ громит "Монако" и становится обладателем Кубка французской лиги
Лента новостей
-
Чех может пропустить первый матч с ЦСКА
-
Умтити высказался о своем будущем в "Барселоне"
-
Турнир прогнозов: анонс 44 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 43 тура
-
Кокорин поздравил "Зенит" с победой
-
"Атлетико" повторил рекорд Ла Лиги 30-летней давности
-
"Шахтер" предложил Фонсеке огромную зарплату
-
"Атлетико" чаще всех в Ла Лиге побеждает с минимальным преимуществом
-
"Депортиво" не может выиграть на протяжении 15 матчей, из них восемь под руководством Зеедорфа
-
"Лион" – "Тулуза" - 2:0 (обзор)
-
Дубль Депая принес "Лиону" победу над "Тулузой"
-
Ибрагимович: "Я сказал: "На этот раз я ударю, а не побегу с мячом"
-
"Атлетико" – "Депортиво" – 1:0 (обзор)
-
Типичный "Атлетико": "матрасники" добиваются минимальной победы над "Депортиво"
-
Орещук советует Смолову ехать в Европу
-
Гришин: "Я бы на месте Головина уже уехал бы за границу"
-
"Галатасарай" - "Трабзонспор" - 2:1 (обзор)
-
Молодой игрок "Зенита" дебютировал за клуб раньше Кержакова, Денисова и Аршавина
-
Павлюченко: "Переход в ставропольское "Динамо"? Это шутка, первое апреля"
-
Смолов обматерил болельщиков в конце матча с "Анжи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|23
|49
|2
|Спартак Москва
|24
|47
|3
|ЦСКА Москва
|23
|44
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|42
|5
|Краснодар
|24
|41
|6
|Уфа
|24
|34
|7
|Арсенал Тула
|24
|32
|8
|Урал
|24
|29
|9
|Рубин
|24
|28
|10
|Ахмат
|23
|27
|11
|Динамо Москва
|23
|27
|12
|Ростов
|24
|27
|13
|Амкар
|23
|25
|14
|Анжи
|24
|24
|15
|Тосно
|24
|23
|16
|СКА Хабаровск
|24
|13