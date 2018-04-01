Карпин: "На таком поле играть было сложно"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:2) в матче 24-го тура чемпионата России.

"Что не получилось сегодня? Ничего не получилось. На этом поле, конечно, мало что вообще могло получиться, играть было сложно. Не получилось взять хотя бы очко, ибо ничью мы заслуживали.

Что с Песьяковым? Со спиной что-то случилось. В любой момент могло заклинить, поэтому не стали ждать, решили заменить.

Такие регулярно голы залетают, и не только в игре с ЦСКА, значит, что нельзя говорить о везении-невезении. Списывать на это не надо. Это означает, что мы позволяем таким ситуациям случаться. Не знаю даже, что было в первом голе до рикошета – удар или прострел, но мы позволили его сделать. Так же как и в Туле – дали сделать прострел в штрафную", - приводят слова Карпина российские СМИ.

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