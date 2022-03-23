Карпин надеется, что России разрешат сыграть на ЧМ-2022

Фото: твиттер Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил надежду, что национальной команде все-таки разрешат сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

"Надежда есть, она умирает последней. Игроки в нормальном состоянии. Конечно, расстроились из-отмены стыков. Но узнали про это не вчера. Никто не радуется, но и не плачет", — приводит слова Карпина "Чемпионат".

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия во всех международных соревнованиях. Такое решение было принято в связи с военной операцией, которую Россия проводит на территории Украины.

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