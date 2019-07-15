Карпин намекнул, сколько он еще будет работать в "Ростове"

Теги ростоввалерий карпин

Карпин намекнул, сколько он еще будет работать в "Ростове"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в шутку сообщил, что он собирается работать в клубе еще на протяжении 20 лет.

"Прессуха "Ростова" 20 лет спустя. Хотя нет, 20 лет меня здесь никто не вытерпит", - написал Карпин в своем Instagram, прикрепив свою "состаренную" фотографию.

50-летний Карпин возглавил "Ростов" в 2017 года. В минувшем сезоне ростовский клуб под его руководством занял девятое место в Российской Премьер-Лиге. В нынешнем сезоне "Ростов" стартовал с домашней победы над "Оренбургом". Во 2-м туре ростовчане дома сыграют со "Спартаком". Матч состоится 20 июля.

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