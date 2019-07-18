Карпин назвал команду, которую никогда не будет тренировать

Наставник "Ростова" Валерий Карпин признался, что никогда не возглавит московский ЦСКА.

"В "Спартак" не зовут. Вообще никогда. Был якобы какой-то разговор, но это для отвода глаз было. Клуб, который я бы точно не пошёл тренировать? Это ЦСКА. Пойти в "Зенит"? А почему нет?", - сказал Карпин.

50-летний специалист возглавляет "Ростов" с декабря 2017 года. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Ранее Карпин также тренировал московский "Спартак" (дважды), "Мальорку" и "Торпедо" из Армавира.

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