Карпин назвал лучшего форварда России на данный момент

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Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, кого он считает лучшим форвардом страны на данный момент.

"Лучший форвард России? Федор Смолов. Почему он не играл против Хорватии? Потому что в этой игре от всех требовалось выполнение установки на 100 процентов. К тому же Федя был необходим в двух последующих матчах, с Кипром и Мальтой, которые шли через два дня на третий. Подобный подход оправдался - в Никосии Смолов отдал два ассиста, мальтийцам забил сам.

Он может придумать что-то от себя - то, чего никто не ожидает. На самом деле, это неплохо. Когда соперник изучает манеру конкретных исполнителей, то подстраивает тактику, а тут бац - и Федя выкидывает что-то такое, чего никто не мог предугадать. Так что такие ребята тоже нужны", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне Смолов провел 9 игр, в которых забил 6 голов.

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