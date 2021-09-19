Карпин назвал лучшего форварда России на данный момент
Фото сайт РПЛ
Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, кого он считает лучшим форвардом страны на данный момент.
"Лучший форвард России? Федор Смолов. Почему он не играл против Хорватии? Потому что в этой игре от всех требовалось выполнение установки на 100 процентов. К тому же Федя был необходим в двух последующих матчах, с Кипром и Мальтой, которые шли через два дня на третий. Подобный подход оправдался - в Никосии Смолов отдал два ассиста, мальтийцам забил сам.
Он может придумать что-то от себя - то, чего никто не ожидает. На самом деле, это неплохо. Когда соперник изучает манеру конкретных исполнителей, то подстраивает тактику, а тут бац - и Федя выкидывает что-то такое, чего никто не мог предугадать. Так что такие ребята тоже нужны", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".
В текущем сезоне Смолов провел 9 игр, в которых забил 6 голов.
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