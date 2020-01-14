Карпин назвал лучшего российского тренера прямо сейчас

Наставник "Ростова" Валерий Карпин рассказал, кого он считает лучшим тренером России на сегодняшний день.

"Думаю, это Семак", - заявил Карпин в новом выпуске YouTube-блога "КраСава".

Семак с мая 2018 года возглавляет "Зенит". С питерской командой он выиграл чемпионство в сезоне 2018/19.

До "сине-бело-голубых" 43-летний специалист тренировал "Уфу", а также входил в штаб сборной России.

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