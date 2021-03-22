Карпин назвал лучших бомбардиров в истории РПЛ
Фото: твиттер "Фратрия"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, кого он считает лучшими бомбардирами в истории Российской Премьер-Лиги.
"Тройка лучших легионеров в истории РПЛ? Это вспоминать надо, кого-то точно обижу. Например, Веллитон, Вагнер Лав и кто-то третий", — сказал Карпин во время прямого эфире в Instagram своей жены Дарьи.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы, а также в 2013 году. Всего он провел за "армейцев" 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.
Веллитон играл за "Спартак" с 2007 по 2014 годы, провел 133 матча, забил 61 мяча и отдал 19 голевых пасов.
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