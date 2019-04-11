Карпин назвал лучших игрока и тренера в мире



Наставник "Ростова" Валерий Карпин заявил, что он считает лучшим тренером мира главу "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу. Лучшим игроком мира по мнению Карпина является нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

"Лучший тренер в мире сейчас? Гвардиола. Лучший игрок в мире? Месси", - приводит слова Карпина журнал "Нация".

Напомним, что "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов, а "Манчестер Сити" на этой же стадии турнира уступил "Тоттенхэму"(0:1)

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