Карпин назвал лучших игрока и тренера в мире

Теги валерий карпинлионель мессихосеп гвардиолабарселонаманчестер сити

Карпин назвал лучших игрока и тренера в мире
Наставник "Ростова" Валерий Карпин заявил, что он считает лучшим тренером мира главу "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу. Лучшим игроком мира по мнению Карпина является нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

"Лучший тренер в мире сейчас? Гвардиола. Лучший игрок в мире? Месси", - приводит слова Карпина журнал "Нация".

Напомним, что "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов, а "Манчестер Сити" на этой же стадии турнира уступил "Тоттенхэму"(0:1)

Не пропустите: Стало известно, кем "Манчестер Юнайтед" заменит Эрреру. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" хочет купить Влашича

"Зенит" хочет купить Влашича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Челси Челси 33 66
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 33 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон Эвертон 33 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 33 42
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут Борнмут 33 38
14 Бернли Бернли 33 36
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 33 35
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 33 14
Полная таблица

топ-5 тегов