Карпин назвал лучший и худший матчи в сборной России
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о худшем и лучшем матчах за время своей работы в национальной команде.
"Лучший матч? Однозначно со Словенией. Он стоит особняком из-за уровня соперника, игра была за шесть очков. По уровню игры она была лучшей со всех точек зрения, плюс еще был достигнут необходимый результат. Понравилась игра, потому что мы пытались играть в футбол — был выход из обороны, позиционные и быстрые атаки. Много там было приятных и хороших моментов, которые радовали глаз.
Худший матч? Стоит особняком игра с Хорватией, это понятно. Потому что уровень ответственности был абсолютно другой, это отдельная песня. А вот с точки зрения игры, не понравилась игра со Словакией — ни в обороне, ни в атаке, мы не показали и половины того, что хотели сделать. Я считаю, что это полностью моя вина", – сказал российский специалист.
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