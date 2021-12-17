Карпин назвал лучший и худший матчи в сборной России

Теги россиявалерий карпин

Карпин назвал лучший и худший матчи в сборной РоссииФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о худшем и лучшем матчах за время своей работы в национальной команде.

"Лучший матч? Однозначно со Словенией. Он стоит особняком из-за уровня соперника, игра была за шесть очков. По уровню игры она была лучшей со всех точек зрения, плюс еще был достигнут необходимый результат. Понравилась игра, потому что мы пытались играть в футбол — был выход из обороны, позиционные и быстрые атаки. Много там было приятных и хороших моментов, которые радовали глаз.

Худший матч? Стоит особняком игра с Хорватией, это понятно. Потому что уровень ответственности был абсолютно другой, это отдельная песня. А вот с точки зрения игры, не понравилась игра со Словакией — ни в обороне, ни в атаке, мы не показали и половины того, что хотели сделать. Я считаю, что это полностью моя вина", – сказал российский специалист.

Также не пропустите: Черчесов может возглавить чемпиона Венгрии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мирон Маркевич считает, что Мампасси больше не сыграет за сборную Украины

Мирон Маркевич считает, что Мампасси больше не сыграет за сборную Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов