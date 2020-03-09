Карпин назвал победный матч с ЦСКА катастрофой

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Карпин назвал победный матч с ЦСКА катастрофой

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА (3:2). Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Ничем не доволен. Игра моей команды была катастрофой. 25 минут, до удаления - хорошо, потом - катастрофа. Скажу все футболистам", - сказал тренер.

Благодаря этой победе "Ростов" поднялся на 2 место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков.

А еще: "Ростов" обыграл ЦСКА в матче РПЛ. Команды забили 5 голов на двоих| http://soccernews.ru
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