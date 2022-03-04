Карпин назвал предполагаемого соперника сборной России по товарищескому матчу на мартовском сборе

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Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, с кем может сыграть его команда в марте.

"Решили, что 21 марта соберём команду и до 26-го сыграем. Ещё не знаю, с кем. Сейчас думаем над этим, между собой, может быть, с молодёжкой. Почему не с клубами? Молодёжная сборная тоже будет собираться. Им тоже надо с кем-то играть. Почему бы не сыграть с ними", - сказал Карпин.

Напомним, что россияне должны были 24 марта сыграть с Польшей в полуфинальном стыке отборочного турнира ЧМ-2022, однако их отстранили из-за ситуации на Украине.

Сборная проведёт учебно-тренировочный сбор в Москве в период с 21 по 27 марта.

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