Карпин назвал причину неудачной игры России в матче со Словакией
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему команда показала слабую игру в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словакии (1:0).
"Мы разобрали игру, переговорил с ребятами. Все, что не получилось со Словакией, – полностью моя вина. Я не так донес им план, не так объяснил. У меня нет претензий к ним. Говорю это не для того, чтобы снять ответственность. Еще раз: это полностью моя вина", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Напомним, что в том матче россияне владели мячом только 30 процентов времени против 70 у соперника, а также проиграли по ударам 10-26.
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