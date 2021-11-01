Карпин назвал причину невызова Дзюбы в сборную России

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему он принял решение не вызывать нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Кипра и Хорватии.

"Вариант с Дзюбой мы не рассматривали. Он в прошлый раз, когда мы надеялись, что да, он нам поможет со Словакией и Словенией, сказал, что не готов. Больше не рассматривали. Пока рассматривать не будем. У нас две игры осталось, когда еще?" - сказал Карпин на официальном ютуб-канале сборной России.

33-летний Дзюба в нынешнем сезоне провел за "Зенит" 17 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Матч Россия - Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Поединок Хорватия - Россия пройдет 14 ноября в Сплите.

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