Карпин назвал причину поражения "Ростова" от "Крыльев Советов"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвёл итоги матча третьего тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

"После проигранных матчей всегда есть претензии. И к себе, и ко всем. По второму тайму сегодня претензий нет, по первому - есть. Вышли слишком академично и думали выиграть малой кровью. Малой кровью выиграть ни у кого не получится. В целом нормальная игра была, крутая. Забили бы - говорили, что было всё круто. Мы старались, пытались, но не залетело" - сказал Карпин.

Не пропустите видеообзор матча "Ростов" - "Крылья Советов". | http://soccernews.ru