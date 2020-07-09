Карпин назвал причину поражения "Ростова" от "Уфы"

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Карпин назвал причину поражения "Ростова" от "Уфы"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин дал комментарии после матча 27-го тура РПЛ против "Уфы", в котором его команда проиграла со счётом 1:2.

"Играть в таком режиме - это и для хорошо готовой команды физически тяжело. А для нас тяжело втройне: карантин был, ещё и карточки, болезни, травмы - замены тоже ограничены. Свежих игроков для усиления выпустить не так просто. Пока силы были первые минут 30 первого тайма и 15 второго, всё было неплохо. После силы иссякли и, соответственно, добиться результата стало намного тяжелее", - сказал Карпин.

"Ростов" после возобновления сезона выиграл только один матч из пяти при двух ничьих и двух поражениях.

"Жёлто-синие" опустились на пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий соперник донской команды - "Оренбург".

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