Карпин назвал причину поражения "Ростова" в матче с "Рубином"

Фото: инстаграм Валерия Карпина

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением об игре своей команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским "Рубином" (0:1).

"За исключением первых 15 минут владели инициативой, моменты были. Подвела реализация. Все остальное — нормально. Мы били с 13 метров и не могли попасть, а у "Рубина" залетело. Вот и вся разница. В чем "Рубин" сегодня превзошел "Ростов"? Только в реализации», — приводит слова Карпина официальный сайт клуба.

Напомним, что единственный гол во втором тайме забил Дарко Евтич. Благодаря победе "Рубин", набрав 43 очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" (37) остался на девятой позиции.

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