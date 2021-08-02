Карпин назвал причину поражения "Ростова" в матче с "Зенитом"

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Карпин назвал причину поражения "Ростова" в матче с "Зенитом"

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением об игре своей команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с "Зенитом" (2:4).

"Не могу сказать, что в первом тайме они создали много моментов у наших ворот, учитывая силу соперников. По первому голу есть некоторые вопросы, когда пропустили второй – не успели на подбор. Не могу сказать, что были большие проблемы в обороне, даже учитывая то, что пропустили четыре.

Беспокоят поражения сами по себе и то, как команда играет. Надеюсь, в скором будущем поводов для этого не будет", - приводит слова Карпина официальный сайт ростовского клуба.

Стоит отметить, что с учетом прошлого сезона "Ростов" потерпел четыре поражения подряд в чемпионате России.

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