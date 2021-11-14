Карпин назвал причину поражения сборной России в матче с Хорватией

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о поражении команды в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Хорватии (0:1).

"В тренерской карьере это поражение самое обидное, и оно заслуженное. Все сейчас расстроены.

Почему поражение получилось заслуженным? Когда ты не создал ни одного момента, закрываешься от мяча, контригру не навязываешь — так происходит.

Дождь был для двух команд, поле одно. Во втором тайме нужно было играть в футбол. Нужно было заставлять хорватов хоть чуть-чуть бегать без мяча, мы это не сделали — отсюда проблемы", - сказал Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ".

В результате поражения Россия не смогла завоевать прямую путевку на ЧМ-2022, но продолжит борьбу за попадание на мундиаль в стыковых матчах.

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