Карпин назвал причину поражения сборной России в матче с Хорватией
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о поражении команды в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборной Хорватии (0:1).
"В тренерской карьере это поражение самое обидное, и оно заслуженное. Все сейчас расстроены.
Почему поражение получилось заслуженным? Когда ты не создал ни одного момента, закрываешься от мяча, контригру не навязываешь — так происходит.
Дождь был для двух команд, поле одно. Во втором тайме нужно было играть в футбол. Нужно было заставлять хорватов хоть чуть-чуть бегать без мяча, мы это не сделали — отсюда проблемы", - сказал Карпин в эфире телеканала "Матч ТВ".
В результате поражения Россия не смогла завоевать прямую путевку на ЧМ-2022, но продолжит борьбу за попадание на мундиаль в стыковых матчах.
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