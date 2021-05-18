Карпин назвал причину ухода Еременко из "Ростова"

Фото: инстаграм Романа Еременко/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин рассказал, почему в феврале ростовский клуб покинул финский полузащитник Роман Еременко.

"Там включились семейные обстоятельства. Какие именно? Об этом никто не говорил и не будет. Мы не были готовы так резко его потерять. Проблемы могут быть у каждого человека. Но до поры до времени можно совмещать работу с ними. Допустим, завтра у меня случатся проблемы, но я продолжу тренировать. А через два месяца скажу: "Все, ребят, я больше не могу находиться в Ростове - мне надо быть в Эстонии". Мы знали, что у Ерёменко есть проблемы. Но не предполагали, что он так резко сорвется. Думаю, Рома и сам не предполагал", — цитирует Карпина Sport24.

34-летний Еременко выступал за "Ростов" с 2019 по 2021 годы, провел за клуб 48 матчей, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. В настоящее время он является свободным агентом.

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