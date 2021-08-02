Карпин назвал причину ухода из "Ростова"

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Карпин назвал причину ухода из "Ростова"

Фото: твиттер "Ростова"/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему он принял решение покинуть пост наставника "Ростова".

"Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех – и для ФК «Ростов», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом.

В сложившейся ситуации лучшим вариантом, как и для "Ростова", так и для меня, будет продолжение работы в качестве главного тренера сборной России, без совмещения", - приводит слова Карпина официальный сайт клуба.

52-летний Карпин тренировал "Ростов" с 2017 года. Лучшим достижением клуба за этот период было пятое место в Российской Премьер-Лиге.

Таким образом, Карпин полностью сосредоточится на сборной России. Его контракт с РФС рассчитан до конца 2021 года с возможностью продления.

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Карпин покинул "Ростов"

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