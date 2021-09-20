Карпин назвал причину вызова Дзюбы в сборную России

Фото: инстаграм Артем Дзюбы/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему он принял решение вызвать нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбу в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Старт сезона был до первых наших матчей. Тогда Дзюба был не в лучшей форме. Против "Ахмата" выглядел получше. Это расширенный список, а не окончательный. Будет еще несколько игр. Пока он попал в этот список, а дальше будем посмотреть, как они будут себя показывать", - приводит слова Карпина "Чемпионат",

В октябре сборная России сыграет против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября).

33-летний Дзюба в нынешнем сезоне провел девять матчей, не забил ни одного мяча и отдал четыре голевые передачи.

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