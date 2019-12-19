Карпин назвал себя подкаблучником
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в инстаграме опубликовал несколько фотографий с отдыха.
В соцсети специалиста появились снимки, под которыми он просит подписчиков угадать, какую шляпу он купил.
Позже Карпин опубликовал новую фотографию в шляпе и подписал: "Даше понравилась шляпа с первого фото, а перечить беременной жене нельзя, тем более мне, подкаблучнику".
После 19 туров РПЛ "Ростов" располагается на 3 месте турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 баллов.
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|3
|Ростов
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|5
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|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
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|Спартак Москва
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|11
|Тамбов
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|Ахмат
|19
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|19
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|19
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|18
|15