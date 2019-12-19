Карпин назвал себя подкаблучником

Теги ростоввалерий карпин

Карпин назвал себя подкаблучником

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в инстаграме опубликовал несколько фотографий с отдыха.

В соцсети специалиста появились снимки, под которыми он просит подписчиков угадать, какую шляпу он купил.

Позже Карпин опубликовал новую фотографию в шляпе и подписал: "Даше понравилась шляпа с первого фото, а перечить беременной жене нельзя, тем более мне, подкаблучнику".

После 19 туров РПЛ "Ростов" располагается на 3 месте турнирной таблице чемпионата, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 баллов.

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