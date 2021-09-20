Карпин назвал заявку сборной России на матчи со Словакией и Словенией, Глушаков и Дзюба - в составе
Фото сайт РФС
Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным определился с расширенным составом национальной команды на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.
Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Андрей Лунев ("Байер"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Станислав Крицюк ("Зенит");
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Георгий Джикия ("Спартак"), Максим Осипенко ("Ростов"), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все - "Зенит"), Илья Самошников ("Рубин"), Сергей Терехов ("Сочи"), Фёдор Кудряшов ("Антальяспор");
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - "Зенит"), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все - "Динамо"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Денис Глушаков ("Химки"), Антон Зиньковский ("Крылья Советов");
Нападающие: Фёдор Смолов ("Локомотив"), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин ("Динамо"), Артём Дзюба ("Зенит"), Гамид Агаларов ("Уфа").
8 октября Россия примет Словакию, а 11 октября сыграет на выезде со Словенией.
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