Карпин назвал стартовый состав сборной России на матч с Кипром, Баринов - новый капитан команды

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Карпин назвал стартовый состав сборной России на матч с Кипром, Баринов - новый капитан команды

Фото твиттер сборной России

Стал известен стартовый состав сборной России на игру 5-го тура квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

Стоит отметить, что капитаном национальной команды впервые станет полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов.

Россия: Гильерме, Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников, Ерохин, Баринов, Головин, Миранчук, Черышев, Смолов.

Кипр примет Россию сегодня в Никосии в 19:00 по московскому времени.

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