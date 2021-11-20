Карпин назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

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Карпин назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о том, кто заслужил "Золотой мяч" в 2021 году.

"Кому бы отдал "Золотой мяч" – Левандовски или Месси? Я – однозначно за Левандовски. Человек забил 60 мячей в топ-клубе. Что ещё нужно?" - сказал Карпин.

Ранее сообщалось, что France Football собирается вручить "Золотой мяч" форварду ПСЖ Лионелю Месси, однако в самом издании эту информацию опровергли.

Церемония награждения в этом году пройдёт в Париже. Дата мероприятия - 29 ноября.

Не пропустите: Бензема высказался о "Золотом мяче". | http://soccernews.ru
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