Карпин назвал трех лучших игроков РПЛ в нынешнем сезоне
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением, кого он считает тремя лучшими футболистами Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.
Карпин назвал двух игроков ростовского клуба - полузащитника Матиаса Норманна и нападающего Эльдора Шомуродова, а также хавбека "Локомотива" Гжегожа Крыховяка.
В нынешнем сезоне 24-летний Шомуродов провел 22 матча в чемпионате России, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. 23-летний Норманн сыграл 18 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи. На счету 30-летнего Крыховяка 10 голов и пять результативных передач в 27 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20