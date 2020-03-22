Карпин назвал трех лучших игроков РПЛ в нынешнем сезоне

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением, кого он считает тремя лучшими футболистами Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

Карпин назвал двух игроков ростовского клуба - полузащитника Матиаса Норманна и нападающего Эльдора Шомуродова, а также хавбека "Локомотива" Гжегожа Крыховяка.

В нынешнем сезоне 24-летний Шомуродов провел 22 матча в чемпионате России, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. 23-летний Норманн сыграл 18 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи. На счету 30-летнего Крыховяка 10 голов и пять результативных передач в 27 поединках.

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