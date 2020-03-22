Карпин назвал трех лучших игроков РПЛ в нынешнем сезоне

Теги валерий карпинростовматиас норманнгжегож крыховякэльдор шомуродов

Карпин назвал трех лучших игроков РПЛ в нынешнем сезоне

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением, кого он считает тремя лучшими футболистами Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

Карпин назвал двух игроков ростовского клуба - полузащитника Матиаса Норманна и нападающего Эльдора Шомуродова, а также хавбека "Локомотива" Гжегожа Крыховяка.

В нынешнем сезоне 24-летний Шомуродов провел 22 матча в чемпионате России, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. 23-летний Норманн сыграл 18 матчей, забил один мяч и отдал три голевые передачи. На счету 30-летнего Крыховяка 10 голов и пять результативных передач в 27 поединках.

Не пропустите: Два фаната "Спартака" добежали до Тулы, где должен был пройти матч с "Арсеналом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Эффектная фанатка Месси устроила благотворительную акцию для борьбы с коронавирусом

Эффектная фанатка Месси устроила благотворительную акцию для борьбы с коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов